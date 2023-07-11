В России выросли оптовые цены на топливо: как подорожает бензин на АЗС С начала года оптовые цены на топливо в России выросли на 62–67%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал до 59,1 тысячи рублей за тонну, тем самым установив новый рекорд. С начала года оптовые цены на автомобильное топливо в России выросли на 62–67%. Как подорожание опта влияет на розницу и насколько поднимутся цены на АЗС — в материале NEWS.ru.

Как выросли потовые цены на топливо

В понедельник, 10 июля, стоимость самого популярного в стране бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (через нее продается 25% бензина на российском рынке) выросла до 59,1 тыс. руб. за тонну, тем самым обновив исторический максимум.

Биржевая стоимость бензина марки Аи-95 увеличилась до 65,9 тыс. руб., а дизельного топлива — до 51,8 тыс. руб.

С начала года оптовые цены на Аи-92 подскочили на 67,8% (с 35,2 тыс., руб.), за неполный месяц — на 4,5% и на 2,3% — за последнюю неделю. Эта марка подорожала на 62% (с 40,7 тыс. руб.), 0,9% и 1,5% соответственно.

Летний дизель увеличился в цене на 18,3% с января (с 43,8 тыс. руб.), на 1,9% — с 13 июня и на 0,4% — за последнюю неделю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подорожал бензин в рознице

Согласно последним данным Росстата, за неделю с 27 июня по 3 июля розничные цены на бензин выросли в 72 регионах страны. Ощутимее всего он подорожал в Республике Тыва — на 3,5% и Камчатском крае — на 1,6%. В Москве за неделю стоимость бензина выросла на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%. На 3 июля средняя цена Аи-92 в России составила 48,46 руб., Аи-95 — 52,88 руб., дизтоплива — 58,38 руб.

С начала года розничные цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 2,7%, за неполный месяц (с 13 июня) — на 1%, Аи-95 подорожал на 3% и 1,15% соответственно.

Средние цены на дизельное топливо с начала года снизились на 0,5%, а за неполный месяц, напротив, выросли на 0,3%.

Почему выросли цены в опте

Рост биржевой стоимости топлива эксперты объясняли нехваткой предложения и планами правительства сократить так называемый демпфер (компенсационный механизм, используемый для стабилизации цен на топливо).

Специалисты указывали на то, что нефтяные компании не смогли полностью восстановить производство после периода ремонтных работ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как связаны оптовые и розничные цены

В России связь между оптовыми и розничными ценами на топливо является нелинейной из-за значительной доли вертикально-интегрированных компаний на рынке и повышенного внимания к динамике розничных цен со стороны правительства, объясняет аналитик ФГ «Финам» Cергей Кауфман.

В течение 2022 года и с начала 2023 года оптовые цены в моменте опускались до многолетних минимумов, но розничные цены в этот период не падали, хотя и приостановили рост, напоминает он.

С этой точки зрения 2022 год был аномальным, соглашается руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов. По его словам, весь прошлый год оптовые цены на бензин были очень низкими. «Сейчас мы наблюдаем похожую историю: с начала года и до конца весны оптовые цены активно росли, затем они достигли определенных пиковых значений, возле которых, скорее всего, и будут держаться в течение лета. Затем в сентябре и октябре снова начнут снижаться», — говорит он.

По дизелю ситуацию несколько иная. Летнего дизеля у нас много, а зимнего мало, объясняет Баженов. И если цены на бензин растут преимущественно в летний период, то дизельное топливо — зимой. «До зимы еще далеко, поэтому пока оптовые цены на дизель будут оставаться стабильным», — считает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как вырастут цены на АЗС в 2023 году

В целом розничные цены на бензин в России растут традиционно в пределах инфляции. Очень редко бывает, когда они превышают ее, продолжает Григорий Баженов. Соответственно, ждать того же роста, который мы наблюдаем в оптовом сегменте, точно не приходится, уверен он. «Безусловно, трансляция в розницу будет, но эта трансляция будет постепенной, и по итогам года розничные цены вырастут на 5–5,5%», — прогнозирует эксперт.

По словам Кауфмана, сейчас оптовые цены уже давят на маржинальность независимых АЗС, из-за чего начался умеренный рост и цен в рознице. Однако по итогам 2023 года этот рост цен не превысит уровня общей инфляции, то есть составит порядка 6%. Сдерживающим фактором, как считает эксперт, могут стать рекомендации правительства нефтяным компаниям отдавать приоритет внутреннему рынку. Это может привести к образованию профицита топлива внутри страны и снизить оптовые цены, отмечает аналитик.

По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, рост цен в рознице сейчас носит «умеренный характер». До конца года он не превысит 2–3%, прогнозирует она.

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