Стало известно, какие изменения ждут таксистов с 1 сентября С 1 сентября самозанятые таксисты должны будут иметь договор с одной из служб заказа

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С 1 сентября 2023 года в силу вступят новые положения федерального закона, регулирующие работу таксистов. Теперь перевозить пассажиров смогут водители, работающие как самозанятые, зарегистрировавшие ИП, а также автомобилисты, устроившиеся по найму в одну из компаний, сообщает «МК в Великом Новгороде». Отмечается, что самозанятые таксисты при этом должны будут иметь договор с одной из служб заказа. Индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно заниматься перевозками без сервиса-посредника.

Как уточняет издание, самозанятые и ИП самостоятельно устанавливают тарифы. Правда, на практике такие водители ориентируются на ценовую политику сервисов заказа. Для получения разрешения работать в сфере перевозок необходимо подать заявку в МФЦ или через портал «Госуслуги». С 1 сентября оно будет выдаваться бесплатно: электронная лицензия будет направлена на почту в течение пяти рабочих дней после отправки заявления. Документ запрещено передавать третьим лицам.

Для получения разрешения на работу следует предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и права категории В. Кроме того, таксист должен иметь стаж не менее трех лет, справку об отсутствии судимости и выписку из реестра такси. Самозанятым необходимо пройти аттестацию. Автомобилисты также должны знать город, в котором планируют работать: адреса социально значимых объектов и достопримечательностей.

Ранее стало известно, что с осени тарифы на услуги такси могут увеличиться. Это связано с внедрением новых регулирующих мер, касающихся агрегаторов. В частности, на компании могут быть наложены штрафы в случае передачи заказов водителям, не имеющим соответствующей лицензии.