В Госдуме намерены запретить таксистам портить воздух Депутат Гусев рассказал о разработке профессионального стандарта для таксистов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России отсутствует единый профессиональный стандарт в сфере такси и ситуацию необходимо исправлять, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. По его словам, в единый свод правил для водителей нужно включить опрятный внешний вид и отсутствие неприятных запахов в салоне автомобиля.

В Токио, например, у всех таксистов есть форма: костюм, галстук, перчатки, фуражка и белые рубашки. Они открывают двери, помогают загрузить багаж, закрывают двери. <...> В России же сейчас все происходит по воле таксиста, — рассказал Гусев.

Он добавил, что помимо единого внешнего вида в стандарт можно включить требования по соблюдению чистоты в салоне автомобиля, поддержанию отсутствия неприятных запахов, а также по знанию города и умению работать в нем без навигаторов. Последнее связано в том числе с майскими сбоями в работе GPS в Москве.

Раньше таксисты могли без навигатора спокойно проехать по столице, знали, где пробки и как их объехать. И людей раньше этому учили. Сейчас пришла эпоха навигаторов, но если он ломается, то таксист становится беспомощным, — посетовал народный избранник.

Ранее сообщалось, что таксист в Москве довез туриста из Турции от Никольской улицы до метро «Белорусская» за 14 289 рублей. Иностранец решил добраться до гостиницы, поехав с водителем-частником, а не заказывать машину через приложение.