Хирург объяснил опасность идеи выдавать водительские права сразу на 20 лет Хирург Умнов назвал опасной идею выдавать водительские права сразу на 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Александр Умнов назвал опасной идею выдавать россиянам водительские права не на 10 лет, а на 20 лет. В разговоре с NEWS.ru медик подчеркнул, что за такой срок «неизвестно, что произойдет со здоровьем человека», сохранит ли он способность нормально управлять автомобилем.

С возрастом профессиональных водителей — дальнобойщиков, таксистов и т. д. — может ухудшиться зрение из-за постоянного воздействия солнечных лучей или работы по ночам. Не забывайте и про возрастные изменения. Начинаешь хуже видеть пешеходов. Плюс стресс: ночные смены, молодые водители, постоянно нарушающие ПДД. Развивается гипертония, нервозность, язва желудка, — добавил Умнов.

Он отметил, что малоподвижный образ жизни водителей повышает риск развития ожирения, варикозной болезни вен нижних конечностей. Врач объяснил, что последнее состояние опасно тем, что в измененных сосудах застаивается кровь, провоцируя тромбоз и смертельно опасный отрыв тромба.

Тромбоз вен нижних конечностей может привести к развитию тромбоза данных сосудов и даже к отрыву части тромба, что приводит к смертельно опасному состоянию, как тромбоэмболия легочной артерии. Нельзя забывать, что со временем ухудшается реакция организма и слух, что может привести к ДТП, — подытожил Умнов.

Накануне глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке законопроекта, предусматривающего продление срока действия прав с 10 до 20 лет, если водитель исправно проходит все медкомиссии, не нарушает ПДД и не состоит где-либо на учете.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов заявил, что правила дорожного движения в России следует переписать «понятным языком». Он добавил, что действующие правила уже не отражают современную реальность.