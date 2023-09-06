Понауехали: бегство мигрантов может увеличить зарплаты россиян Одной из главных причин, побуждающих гастарбайтеров уезжать из России, стал слабеющий рубль: при той же занятости зарабатывать они стали меньше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские рестораторы заявили, что на рынке не хватает поваров и барменов. По их мнению, это связано с оттоком мигрантов из России, а также с общей нехваткой высококвалифицированных кадров. Отток приезжих кадров подтверждают в Профсоюзе трудящихся мигрантов. NEWS.ru выяснил, почему трудовые мигранты покидают РФ, в каких еще отраслях наблюдается дефицит кадров из-за этого и заменят ли мигрантов заключенные.

Действительно ли в России не хватает трудовых мигрантов

По словам главного эксперта по рынку труда hh.ru Натальи Даниной, если оценить статистику вакансий и резюме, то сегодня она отражает весьма тревожные для работодателей тренды.

«Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к июлю 2022 года. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений», — рассказала она в комментарии NEWS.ru.

Наталья Данина добавила, что наиболее критическая ситуация — в областях, где размещено больше всего вакансий и где чаще всего заняты внешние трудовые мигранты. Это рабочий персонал, розничная торговля, производство, строительство, транспорт, продажи. По мнению Анны Палагиной, в этих сферах традиционно сохраняется низкий уровень оплаты труда и там действительно нужны рабочие руки.

Какие зарплаты у мигрантов в России

По данным директора проекта фонда «Добрососедство» Юрия Московского, работодатели в России начали платить трудовым мигрантам те же заработные платы, которые предлагают гражданам РФ. По его словам, этому способствовало развитие сфер, где распространена сдельная оплата труда: такси, курьерские службы, логистические центры — отрасли, где доход зависит от количества выполненных заказов. Теперь, по его словам, граждане РФ начали больше обращать внимание на вакансии в этих сферах.

Средний заработок у сборщика заказов, по данным на 2023 год, составляет 42,6 тыс. рублей, таксиста — почти 69 тыс. рублей, курьера — 70 тыс. рублей, сообщили NEWS.ru в hh.ru. Но таксист при низкой выработке может зарабатывать 60 тыс. рублей, а при большой — до 200 тыс. рублей.

Член Международного альянса «Трудовая миграция» Павел Петров рассказал NEWS.ru, что мигранты в среднем по России могут рассчитывать на зарплату от 50 тыс. рублей.

«Строительство выгодно по деньгам. Это разнорабочие, бетонщики, арматурщики, монолитчики, монтажники бетонных и металлоконструкций. В этих сферах мы даже не рассматриваем 50 тыс. рублей. Тут работа на свежем воздухе, на высотах. Это до 70 тыс. рублей. Но на стройке нашим соотечественникам больше платят», — сообщил Павел Петров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В будущем, если сохранится тенденция к оттоку трудовых мигрантов из России, зарплаты в отраслях, где традиционно чаще всего заняты выходцы из Центральной Азии, будет расти, предположил в разговоре с NEWS.ru исследователь миграции, доцент факультета социальных наук ВШЭ Евгений Варшавер.

«Когда мы делали исследование во время ковида, в силу того что происходил отток мигрантов, их на рынке было просто мало, платили им существенно больше, чем до того. Потом рынок более или менее нормализировался. Какая сейчас ситуация будет — сложно предсказать. Но логично, что в тот момент, когда мигрантов мало, а местные на этот рынок не выходят, получается, что зарплаты растут. И в разгар ковида тележечник на овощебазе мог получать до 5 тысяч рублей в день. Это нормальная московская зарплата», — пояснил Варшавер.

Какие отрасли больше всего пострадают от оттока мигрантов

По словам Евгения Варшавера, выделять конкретные отрасли, по которым больше всего может ударить нехватка мигрантов, не стоит. По его словам, отток рабочей силы будет везде примерно равномерен.

«Я не понимаю, с чего выборочная нехватка мигрантов в конкретных отраслях может появиться. Теоретически это может быть завязано на предложениях в других странах, и эти предложения тоже весьма разнообразны: это и сельхозработы в Англии, и заготовки креветок в Южной Корее, и стройка в Турции, там же гостиничный бизнес, как и в ОАЭ, и так далее», — говорит Евгений Варшавер.

Павел Петров же из «Трудовой миграции» считает, что из-за оттока трудовых мигрантов из России пострадают больше всего сферы, где требуются относительно квалифицированные работники.

«Люди, которые освоили какую-то профессию, сами себе ставят планку выше, хотят более выгодных условий труда. Например, швеи, сварщики, монтажники-высотники. Они стараются поискать место подороже. А отрасли, где нужны люди без специальной подготовки, практически не пострадают. Это разнорабочие, бетонщики, арматурщики — профессии, которым можно научиться за 1-2 дня», — уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему мигранты хотят уехать из России

Задуматься об отъезде из России мигрантов заставляет ослабление рубля по отношению к доллару и особенно к национальным валютам стран Средней Азии, объяснил в разговоре с NEWS.ru исследователь миграции Варшавер. По его словам, те, кто приехал в РФ на заработки, в таком случае существенно теряют в деньгах: фактически при той же занятости они стали получать меньше.

«Например, меняется динамика рубля к киргизскому сому. Если год назад за 1 рубль можно было купить 1,3 сома, сейчас это соотношение 1 к 0,8. Это существенные изменения. В результате мигрантам действительно невыгодно ехать в Россию. Если так будет продолжаться, то в значительной степени Киргизия и прочие центральноазиатские страны переориентируются на другие рынки. Хотя это непростой процесс, но стимулы сейчас существенные», — говорит Евгений Варшавер.

Еще одной причиной, побуждающей мигрантов, уже получивших российский паспорт, уезжать из РФ, стала обязанность вставать на воинский учет, рассказала NEWS.ru заместитель председателя комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты РФ Анна Палагина. Это создает риск быть призванным в армию в условиях специальной военной операции. Однако эксперт ставит под сомнение, что многие мигранты уедут из-за нынешней экономической и внешнеполитической обстановки.

«Киргизия, Узбекистан, Таджикистан — эти республики всегда были источниками восполнения демографического провала. Так было и в советские времена. Всегда источником рабочей силы будут республики с менее развитой экономикой и политическими свободами», — говорит она.

Где мигранты могут работать кроме России

Председатель узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов рассказал СМИ, что среди стран, куда мигранты могут направиться на заработки — Казахстан, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и государства Восточной и Западной Европы.

«Они сейчас развивают программы по привлечению сотрудников из стран Центральной Азии на сельскохозяйственные работы. Если это Голландия, то это цветочные теплицы, а если Великобритания — овощные», — уточнил председатель узбекской диаспоры.

По его прогнозам, отток трудовых мигрантов из России может составить до 30%. Евгений Варшавер отметил, что, согласно его исследованию, около 10% трудовых мигрантов, например из Киргизии, уже едут в Европу и страны Юго-Восточной Азии, а не в Россию.

«Там условия лучше и отношение человеческое. Там идея в том, что ты работаешь довольно тяжело, но в конечном счете за это получаешь в 2-3 раза больше, чем мог заработать в России еще до кризиса», — объясняет он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как можно решить проблему с нехваткой работников-мигрантов в РФ

Представитель hh.ru Наталья Данина считает, что альтернативой мигрантам из Центральной Азии могут стать переселенцы из других стран. Она обратила внимание на то, что по итогам недавно прошедшего саммита Россия — Африка был утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала планируется строительство 30 населенных пунктов в Тверской области, и первый камень африканской деревни уже заложен.

«Кроме того, ответом на вопрос „где брать людей?“ могут стать „полосатые воротнички“ — термин для обозначения людей, которые отбывают наказание в структуре ФСИН. Это новый тип сотрудников, который появился в современной действительности», — сказала Наталья Данина.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков предлагает повышать производительность труда, чтобы необходимость в дополнительных рабочих-мигрантах отпала. Кроме того, он считает, что заместить выходцев из Центральной Азии могут и россияне, однако для этого им нужно обеспечить конкурентоспособную зарплату.

«Поскольку должности, которые обычно занимают мигранты, намеренно оплачиваются не так, как того требует ситуация в России, на них отечественные наемные работники не очень стремятся устраиваться. Заработки не соответствуют их потребностям. Но если там зарплата будет расти, то, соответственно, и эти вакансии будут удовлетворяться за счет соотечественников», — говорит Александр Щербаков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предпринимают законодатели в сфере миграции

Чтобы регулировать потоки приезжих, в России могут создать саморегулируемую организацию работодателей, которым необходимы мигранты. Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что в Госдуме уже разрабатывают стандарты такой организации. Планируется, что структура будет заниматься сбором заявок на требуемое для работы количество мигрантов. Это по идее позволит государству принимать сбалансированные решения по импортируемой рабочей силе.

По мнению Александра Щербакова, в такую организацию могут войти практически все работодатели из сфер, где традиционно массово заняты мигранты.

«Работодатели в большинстве своем заинтересованы в труде мигрантов, поскольку это предполагает экономию на оплате труда. И зачем создавать такую организацию, мне не очень понятно, поскольку в нее могут войти практически все работодатели», — говорит он.

С другой стороны, поясняет Александр Щербаков, если такая потребность есть, этот вопрос должен регулироваться государством, чтобы защищать отечественный рынок и позволять трудиться работникам, которые обладают соответствующей квалификацией, «которые могут привнести что-то новое в нашу производственную обыденность». А Анна Палагина считает, что смысла в новой структуре нет.

«Здесь есть определенная степень лукавства, потому что инструментов учета мигрантов сегодня достаточно. Та же Торгово-промышленная палата является объединением работодателей и выполняет все эти функции. Что касается создания саморегулируемых организаций, если у бизнеса есть такая потребность, то пусть создают, но решать эти задачи можно и в рамках ТПП РФ», — подчеркнула она.

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