Не только Aurus: 5 автомобилей, на которые пересадят российских чиновников Российские чиновники скоро могут получить удлиненные «Лады», большие «Москвичи» и даже электромобили Evolute. Ну а кому-то достанутся Aurus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский автомобиль представительского класса Аurus Senat

В ближайшие годы российские чиновники откажутся от привычных Mercedes-Benz, Audi и Toyota и пересядут на автомобили российских брендов. По крайней мере президент России Владимир Путин уже не раз обращался к данному вопросу. На каких машинах будут ездить «слуги народа» и сколько сейчас стоят такие автомобили — в материале NEWS.ru.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности неожиданно заявил, что российских чиновников пора пересадить на отечественные автомобили.

«Министерства, ведомства, Управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — заявил президент.

На этом Владимир Путин не остановился. Уже в сентябре было опубликовано поручение президента на эту тему. А на закончившемся недавно Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) Владимир Путин вновь вспомнил о машинах для чиновников. По его словам, закупки российских автомобилей начнутся в ближайшее время.

«Они, может, как-то скромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего. Я думаю, что нам нужно брать в этом смысле пример с многих наших партнеров, например с Индии. Они в основном делают упор на использование транспорта, произведенного в Индии», — сказал Путин.

Lada Aura: удлиненный седан, который получит автомат

Судя по всему, руководство Волжского автозавода заранее знало, что Владимир Путин может начать кампанию по пересаживанию чиновников на российские автомобили. Ну либо оно оказалось просто очень мудрым. Ведь летом 2023 года марка Lada неожиданно для всех показала удлиненную версию седана Vesta, которая получила название Aura.

«Вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой: Aura — Aurus, созвучно», — рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Главное отличие Aura от обычной «Весты» заключается в размерах — новинка имеет увеличенную на 25 мм колесную базу, что позволило сделать салон машины более просторным. По сути, пассажиры второго ряда тут имеют столько же места, сколько есть в больших представительских седанах.

Кроме того, Lada Aura оснащается бензиновым мотором объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Отметим, что на данный момент автоматы на серийные «Весты» не устанавливаются. Еще одно отличие — салон Lada Aura отделан кожей.

Предполагается, что Lada Aura будет доступна не только чиновникам, но и поступит в широкую продажу (например, большой интерес к ней есть со стороны таксистов). Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость новой модели будет выше 2 млн руб. Но насколько выше — неизвестно. Отметим, что седан Lada Vesta в максимальной комплектации с мотором объемом 1,6 л (106 л. с.) и механической коробкой передач сейчас стоит 1 704 900 руб.

Фото: lada Автомобиль Lada Aura

X-Cross 5 будет самой дорогой «Ладой»

Именно Lada X-Cross 5 будет самым дорогим автомобилем в линейке Lada. И уж точно он будет самым «навороченным»: полный набор подушек безопасности, система стабилизации, камера заднего вида, панорамная крыша, климат-контроль, мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма, цифровая панель приборов, система самостоятельного торможения перед другими авто или пешеходами.

Формально Lada X-Cross 5 считается российским автомобилем: у него есть наш логотип, да и сборка проходит на заводе в Санкт-Петербурге. Но фактически перед нами китайская модель, ведь Lada X-Cross 5 представляет собой модель FAW Bestune T77 с другой эмблемой.

Продажи Lada X-Cross 5 должны начаться до конца этого года. Ориентировочные цены: от 2,3 до 2,6 млн руб. По крайней мере, именно столько сейчас стоит оригинальный FAW Bestune T77.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль Lada X-Cross 5

«Москвич 6» для столичных чиновников

Выпуск модели «Москвич 6» стартовал в российской столице 4 сентября. Это уже вторая модель возрожденного «Москвича», которую начали делать на бывшем заводе Renault. И можно предположить, что именно «Москвич 6» станет основной моделью, которую получат московские чиновники.

«Москвич 6» — довольно крупный автомобиль в кузове лифтбек (его длина — 4 770 мм). От седана он отличается тем, что крышка багажника здесь открывается вместе с задним стеклом (например, такая же схема использовалась на Skoda Octavia).

«Москвич 6» тоже сложно назвать полностью российской разработкой. Это китайский Sehol Yao с эмблемой «Москвича» (при этом сам Sehol Yao представляет собой роскошную версию модели JAC J7, которая продается в Китае с 2019 года).

«Москвич 6» будет иметь большой экран мультимедийной системы, люк с электроприводом, цифровую приборную панель, климат-контроль, систему кругового обзора, систему контроля слепых зон и прочее. Ожидается, что под капотом модели окажется бензиновый мотор объемом 1,5 л (184 л. с.), который будет работать вместе с роботизированной коробкой.

Цена «шестерки» пока не объявлена. Но можно предположить, что в России модель будет стоить 2,7–3,2 млн руб., в зависимости от комплектации.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительстваМосквы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительстваМосквы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6»

Evolute i-Van в которых можно трудиться

Российские чиновники могут получить и электромобили марки Evolute. Таким образом государство не только поддержит нового автопроизводителя, но и покажет всем россиянам, что высокие технологии — это перспективно.

В настоящий момент Evolute выпускает в Липецкой области уже пять моделей: седан i-Pro, три кроссовера и даже большой минивэн, который получил название i-Van. Последнюю модель можно легко использовать в качестве машины для чиновников, ведь при желании в ней можно и работать (длина модели — 5135 мм). Evolute i-Van оснащается электромотором мощностью 122 л. с. и 67,5-киловаттной батареей. Заявлено, что на одном заряде машина может проехать 400 км.

Цены на автомобиль пока неизвестны. Но можно предположить, что за большой электрический минивэн будут просить около 6 млн руб.

Фото: Пресс-служба Evolute

Aurus Senat для министров

Российские чиновники высшего уровня и министры получат в свое распоряжение модели марки Aurus. Сейчас в России выпускают седаны Aurus Senat и внедорожники Komendant. Это самые роскошные российские модели, которые могут соперничать с Rolls-Royce или удлиненными «мерседесами».

Однако главная проблема с Aurus — это цена. В настоящий момент стоимость седана «Сенат» составляет 46,9 млн руб. Правда, президент России Владимир Путин уверен, что постепенно цена на Aurus будет снижаться.

«Локализацию будем поднимать, да, это требует времени, но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе... Вот Aurus сделали? Сделали. Да, это стоит дорого, потому что мало производят. Пойдет в серию по-настоящему — и в два раза дешевле все будет», — сказал Путин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский автомобиль представительского класса Аurus Senat

Что будут считать отечественным автомобилем

Пока непонятно, какие автомобили для чиновников будут разрешены к закупкам. Достаточно ли будет для этого иметь сборку на территории России или потребуется более серьезный уровень локализации?

Если хватит только факта сборки на территории страны, то чиновники могут получить китайские кроссоверы Haval, которые выпускают в Тульской области, модели марки BAIC и Kaiyi из Калининграда. И даже белорусские кроссоверы BelGee X50 (так называют собираемые на заводе «БелДжи» китайские Geely Coolray).

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