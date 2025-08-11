Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:44

Почему осенние заморозки — не повод паниковать: секреты выживания овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первые осенние заморозки застали врасплох, а на грядках остались неубранные овощи? Не стоит переживать — многие культуры обладают высокой морозостойкостью и сохраняют качество даже при понижении температуры.

Корнеплоды — настоящие герои холодов. Морковь, пастернак, корневая петрушка и сельдерей спокойно переносят морозы до -5…-7 °C. Холод лишь усиливает их сладость и улучшает вкус.

Свекла выдерживает кратковременные заморозки до -4 °C. После подмерзания ботву необходимо удалить, а корнеплоды выкопать в ближайшие дни, чтобы избежать порчи.

Брюква и репа становятся вкуснее после первых морозцев. Их можно оставлять в земле до устойчивых холодов и убирать по мере необходимости.

Поздняя белокочанная капуста выдерживает морозы до -7 °C. Кочаны после заморозков становятся сочнее, а горечь уходит.

Брюссельская капуста не просто морозоустойчива, а нуждается в холоде для раскрытия своего орехового аромата.

Листовая капуста, такая как кале и листовая горчица, очень холодостойка. Её листья после морозов становятся нежнее и могут долго оставаться свежими.

Петрушка и сельдерей, если их не срезать, способны зимовать под снегом. Несмотря на потерю товарного вида у зелени, корни остаются живыми.

Лук-порей отлично переносит морозы до -10 °C, особенно если слегка окучить его почвой.

Пастернак часто оставляют в земле на зиму и выкапывают ранней весной. Его корнеплоды сохраняются под снегом в отличном состоянии.

После заморозков овощи лучше оттаять прямо на грядке, не трогая их. Урожай собирайте в сухую погоду, аккуратно очищая корнеплоды от земли.

Подмерзшие овощи (кроме корнеплодов и капусты) плохо хранятся, поэтому их следует сразу использовать или переработать. Планируйте уборку, учитывая прогноз погоды.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

огороды
осень
заморозки
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.