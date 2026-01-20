Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 20 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 20 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 20 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 38% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 20 января приходятся на Башкирию и Москву, 25% — на Красноярский край.

Почему не работает WhatsApp 20 января

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений законов РФ. Россиянам рекомендовали переходить на национальные сервисы из-за риска блокировки мессенджера.

В Роскомнадзоре указали, что в настоящее время ведомство не видит оснований для снятия ограничений с WhatsApp. В ведомстве сообщили, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сообщил он.

Когда WhatsApp полностью заблокируют в России

WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

От чего зависит работоспособность WhatsApp

WhatsApp может по-разному работать у пользователей из-за избирательных методов блокировки трафика интернет-провайдерами, объяснил ТАСС руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Почему же мессенджеры могут работать через браузер, но не в мобильном приложении для телефона? Ответ кроется в том, как устроены эти клиенты. Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов или даже разные порты для подключения к серверам компании-разработчика. Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильный клиент, оставив веб-версию работающей. Это как перекрыть один из нескольких кранов в квартире», — заявил эксперт.

Читайте также:

Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Подтяжка лица, обет безбрачия, сын от дворника: как живет Вера Сотникова

Могучие ураганы и дубак до -20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать