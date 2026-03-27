Пирожки-треугольнички в яйце: копченая сливочность и ветчина в начинке — не оставят равнодушным никого

Эти треугольники из лаваша исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их жарить, а аромат сразу собирает всех на кухне. Это тот самый быстрый вариант, когда хочется чего-то горячего и вкусного без сложной готовки. Хрустящая корочка снаружи и тягучая, ароматная начинка внутри — идеальное сочетание на каждый день.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 2–3 листа, ветчина — 200 г, копченый колбасный сыр — 150 г, помидоры — 1–2 шт., майонез — 2–3 ст. л., яйца — 2–3 шт., соль, перец — по вкусу, свежая зелень (петрушка или укроп), растительное масло для жарки.

Ветчину, копченый сыр и помидоры нарезаем небольшими кубиками, зелень мелко рубим и все соединяем, добавляя немного майонеза для сочности. Лаваш режем на квадраты, выкладываем начинку и складываем аккуратные треугольники.

Яйца взбиваем с солью и перцем, обмакиваем каждый пирожок и отправляем на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем до румяной, хрустящей корочки с двух сторон. Подаем горячими — внутри нежная, сливочно-копченая начинка, от которой невозможно оторваться.

