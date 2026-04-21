Вместо скучных бутербродов — эти гренки: хрустящие, с тягучим сыром и ветчиной. Семья просит их каждое утро

Вместо скучных бутербродов — эти гренки: хрустящие, с тягучим сыром и ветчиной. Семья просит их каждое утро

Беру яйца, молоко и хлеб — и в вафельнице за 5 минут готовлю горячие сэндвичи, которые получаются хрустящими снаружи, нежными внутри и намного вкуснее обычных бутербродов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяные поджаристые гренки с золотистой корочкой, а внутри — расплавленный сыр, сочная ветчина и нежная яично-молочная пропитка, которая делает каждый кусочек мягким и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 30 мл молока, 4 ломтика тостового хлеба, 50 г ветчины или колбасы, 50 г твердого сыра, соль по вкусу. Яйца взбейте с молоком и солью. Хлеб обмакните в яичную смесь с обеих сторон. На одну половинку хлеба выложите ветчину и сыр, накройте вторым ломтиком.

Разогрейте вафельницу, выложите сэндвич и закройте крышку. Готовьте 3–5 минут до золотистого цвета и расплавления сыра. Подавайте горячим с чаем или кофе — эти гренки-сэндвичи исчезают мгновенно.

