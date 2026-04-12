Пирог-трансформер: что туда ни добавь — всегда вкусно. Сладкий, пышный и простой

Готовим простой пирог-трансформер. Домашние просят добавки, а вы каждый раз можете менять вкус, просто добавляя разные начинки.

Этот пирог — настоящая находка: готовится быстро, из простых продуктов, а получается мягким и воздушным.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 180 г, соль — щепотка, молоко — 250 мл, мука — 370 г, разрыхлитель — 11 г, сливочное масло — 50 г + 25 г сверху, ванилин — по вкусу.

Яйца соедините с сахаром и солью, перемешайте до однородности. Влейте молоко, добавьте ванилин. Затем вмешайте муку с разрыхлителем, чтобы тесто стало гладким. В конце добавьте растопленное сливочное масло и снова перемешайте.

Форму смажьте маслом, вылейте тесто. По желанию добавьте яблоки, ягоды или апельсины. Сверху полейте растопленным маслом и посыпьте сахаром.

Выпекайте при 180 °С 30–35 минут до румяной корочки. Без начинки тоже получается вкусно — можно просто добавить сахарную пудру сверху.

