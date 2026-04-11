Мороженое из 3 ингредиентов: можно объедаться и не толстеть — простой рецепт на теплые дни

Когда на улице жарко, хочется чего-то холодного и вкусного, но без тяжести. Этот десерт — как раз тот случай, когда можно есть и не переживать за лишние калории.
Всего три ингредиента, минимум времени — и домашнее мороженое уже в морозилке.
Продукты
Греческий йогурт — 300 г, кокосовая стружка — 2–3 ст. л., подсластитель — по вкусу (любой: мед, сироп или сахарозаменитель), темный шоколад — для глазури (можно без него).
Приготовление
Йогурт смешивают с кокосовой стружкой и подсластителем до однородной массы. Пробуют — вкус легко отрегулировать под себя.
Из массы формируют небольшие порции — можно разложить по формочкам или выложить ложкой на пергамент.
Отправляют в морозилку примерно на 1 час, чтобы десерт застыл.
Шоколад растапливают и поливают сверху или полностью окунают мороженое — получается тонкая хрустящая корочка.
