Мороженое из 3 ингредиентов: можно объедаться и не толстеть — простой рецепт на теплые дни

Когда на улице жарко, хочется чего-то холодного и вкусного, но без тяжести. Этот десерт — как раз тот случай, когда можно есть и не переживать за лишние калории.

Всего три ингредиента, минимум времени — и домашнее мороженое уже в морозилке.

Продукты

Греческий йогурт — 300 г, кокосовая стружка — 2–3 ст. л., подсластитель — по вкусу (любой: мед, сироп или сахарозаменитель), темный шоколад — для глазури (можно без него).

Приготовление

Йогурт смешивают с кокосовой стружкой и подсластителем до однородной массы. Пробуют — вкус легко отрегулировать под себя.

Из массы формируют небольшие порции — можно разложить по формочкам или выложить ложкой на пергамент.

Отправляют в морозилку примерно на 1 час, чтобы десерт застыл.

Шоколад растапливают и поливают сверху или полностью окунают мороженое — получается тонкая хрустящая корочка.

