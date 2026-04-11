Никакого больше курника: итальянский пирог с мясом и сыром на тонком хрустящем тесте — сочный внутри и румяный снаружи

Если привычные пироги уже надоели, этот итальянский пирог приятно удивит. Тонкое тесто, ароматная мясная начинка и тянущийся сыр делают его похожим на что-то среднее между пирогом и пиццей.

Готовится просто, а выглядит и на вкус — как из хорошей пекарни.

Продукты

Мука — 400 г, вода — 250 мл, соль — 1/2 ч. л., оливковое масло — 40 мл, фарш говяжий — 350 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, моцарелла — 100 г, тимьян — по вкусу, розмарин — 1/4 ч. л., базилик — 1/4 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовить

Из муки, воды, соли и масла замешивают мягкое тесто и оставляют отдохнуть на 30 минут. Лук нарезают и обжаривают до мягкости. Фарш смешивают с солью, перцем, чесноком и сухими травами.

Тесто делят на две части и раскатывают в тонкие пласты. Один выкладывают на противень, при желании присыпают тимьяном. Сверху распределяют фарш, добавляют кусочки моцареллы и обжаренный лук. Накрывают вторым пластом теста, защипывают края и делают несколько отверстий сверху.

Пирог смазывают маслом и выпекают при 200 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом картофельного немецкого салата. От него не оторваться — на застолье стал хитом.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
