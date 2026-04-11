11 апреля 2026 в 15:03

Мешаю кефир, яйца и муку — пирог «Ленивец»: быстрый рецепт заливного пирога с курицей

Фото: D-NEWS.ru
Если нет времени возиться с тестом, этот пирог «Ленивец» — настоящее спасение. Все смешали за пару минут, залили начинку — и в духовку. Получается пышный, мягкий и очень сочный, а продукты самые простые.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл, куриное филе — 350 г, лук — 2 шт., мука — 180 г, яйцо — 1 шт., сода — щепотка, сливочное масло — для формы, соль, перец и зелень — по вкусу.

Приготовление

В кефир добавляют соду и оставляют на минуту, чтобы пошла реакция. Затем вбивают яйцо, добавляют соль и перец, всыпают муку и перемешивают венчиком. Тесто должно получиться как густая сметана — без комочков.

Куриное филе нарезают небольшими кусочками и обжаривают вместе с луком до легкой румяности — именно это дает насыщенный вкус.

Форму смазывают сливочным маслом. Выливают половину теста, сверху распределяют начинку с зеленью и закрывают оставшимся тестом.

Выпекают при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом мясных ежиков в подливе. Сразу и мясо, и гарнир — ароматная сметанная заливка, от которой не оторваться.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакого больше курника: итальянский пирог с мясом и сыром на тонком хрустящем тесте — сочный внутри и румяный снаружи
Выбираете между пиццей и пирогом? Объединяем и получаем вкуснейшую выпечку! А какая же тут начинка…
Куриный рулет «Павлиний глаз» на Пасху  — вместо скучной запеканки: эффектно, сытно и без лишних хлопот
С курицей больше не заморачиваюсь. «Цезарь-ленивец» вместо классики: 5 минут, 5 продуктов — и сытный ужин подан
Красивая цветная глазурь без химии: 5 лучших рецептов помадки разных цветов
пироги
курица
простой рецепт
кефир
Ольга Шмырева
Иран согласился начать переговоры с США в Исламабаде
США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
ЕС пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Нетаньяху показали неприличный жест в прямом эфире
Появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с Украины
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
