Мешаю кефир, яйца и муку — пирог «Ленивец»: быстрый рецепт заливного пирога с курицей

Если нет времени возиться с тестом, этот пирог «Ленивец» — настоящее спасение. Все смешали за пару минут, залили начинку — и в духовку. Получается пышный, мягкий и очень сочный, а продукты самые простые.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл, куриное филе — 350 г, лук — 2 шт., мука — 180 г, яйцо — 1 шт., сода — щепотка, сливочное масло — для формы, соль, перец и зелень — по вкусу.

Приготовление

В кефир добавляют соду и оставляют на минуту, чтобы пошла реакция. Затем вбивают яйцо, добавляют соль и перец, всыпают муку и перемешивают венчиком. Тесто должно получиться как густая сметана — без комочков.

Куриное филе нарезают небольшими кусочками и обжаривают вместе с луком до легкой румяности — именно это дает насыщенный вкус.

Форму смазывают сливочным маслом. Выливают половину теста, сверху распределяют начинку с зеленью и закрывают оставшимся тестом.

Выпекают при 180 °C около 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом мясных ежиков в подливе. Сразу и мясо, и гарнир — ароматная сметанная заливка, от которой не оторваться.