10 апреля 2026 в 18:00

Куриный рулет «Павлиний глаз» на Пасху  — вместо скучной запеканки: эффектно, сытно и без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Беру куриное филе, фарш, яйца и шпинат — и собираю рулет, который в разрезе напоминает павлиний глаз. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Пасхи или любого праздничного стола, когда хочется удивить гостей и красивой подачей, и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: нежное куриное филе, сочный фарш, а в центре — вареное яйцо, обернутое ярким шпинатом. В разрезе — настоящий праздник цвета и вкуса. Для приготовления вам понадобится: 1–1,2 кг куриного филе, 1 кг куриного фарша, 9 яиц, пучок свежего шпината, луковица, 3 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, 2 столовые ложки сливочного масла, соль, перец, приправа для курицы.

Отварите 8 яиц, бланшируйте шпинат. В фарш добавьте лук, размоченный хлеб, яйцо и специи. Филе отбейте тонко, выложите в форму. Сверху — фарш, затем яйца, обернутые шпинатом, снова фарш, накройте отбивными. Запекайте при 180 °С 1 час 45 минут (первый час под фольгой). Остудите, украсьте тертым яйцом. Этот рулет станет главной звездой стола.

Проверено редакцией
Завернули грудку в бумагу — и на сковородку: мягче не придумаешь, а масла нет вообще
С курицей больше не заморачиваюсь. «Цезарь-ленивец» вместо классики: 5 минут, 5 продуктов — и сытный ужин подан
Вместо нарезки на пасхальный стол ставлю мясной рулет с курагой: можно приготовить заранее
После такого никогда не куплю говядину — готовлю за копейки нажористый мясной рулетище
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Мария Левицкая
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

