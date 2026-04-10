Куриный рулет «Павлиний глаз» на Пасху — вместо скучной запеканки: эффектно, сытно и без лишних хлопот

Беру куриное филе, фарш, яйца и шпинат — и собираю рулет, который в разрезе напоминает павлиний глаз. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Пасхи или любого праздничного стола, когда хочется удивить гостей и красивой подачей, и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: нежное куриное филе, сочный фарш, а в центре — вареное яйцо, обернутое ярким шпинатом. В разрезе — настоящий праздник цвета и вкуса. Для приготовления вам понадобится: 1–1,2 кг куриного филе, 1 кг куриного фарша, 9 яиц, пучок свежего шпината, луковица, 3 ломтика белого хлеба, 100 мл молока, 2 столовые ложки сливочного масла, соль, перец, приправа для курицы.

Отварите 8 яиц, бланшируйте шпинат. В фарш добавьте лук, размоченный хлеб, яйцо и специи. Филе отбейте тонко, выложите в форму. Сверху — фарш, затем яйца, обернутые шпинатом, снова фарш, накройте отбивными. Запекайте при 180 °С 1 час 45 минут (первый час под фольгой). Остудите, украсьте тертым яйцом. Этот рулет станет главной звездой стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.