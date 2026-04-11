Выбираете между пиццей и пирогом? Объединяем и получаем вкуснейшую выпечку! А какая же тут начинка…

Мой секрет невероятного вкуса — в концентрированном грибном бульоне, который уваривается до состояния ароматного соуса. Именно он пропитывает начинку, делая каждый кусочек пирога сочным и насыщенным.

Что понадобится

Для теста: мука — 800 г, вода питьевая — 450 мл, дрожжи сухие — 11 г (или свежие — 40 г), сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., масло растительное рафинированное — 80 мл.

Для начинки: капуста квашеная — 700 г, грибы сушеные лесные — 50 г, лук репчатый — 2 шт. (крупные), лук зеленый — 1 пучок, масло растительное для жарки — 5–6 ст. л., масло нерафинированное для подачи — 2–3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

В теплой воде (35 °C) растворяю сахар и дрожжи, оставляю на 15–20 минут. Смешиваю муку с солью, вливаю опару и 80 мл масла, замешиваю тесто.

Оставляю в тепле на 1,5 часа, обминаю, даю подойти еще 40 минут. Грибы замачиваю на час, варю 20 минут, бульон увариваю до 100 мл.

Капусту промываю, отжимаю, рублю. Лук обжариваю, добавляю грибы, затем капусту и уваренный бульон, тушу 5 минут.

Добавляю зеленый лук, соль, перец. Тесто делю на 2/3 и 1/3. Большую часть раскатываю, выкладываю начинку.

Накрываю меньшей частью, защипываю края. Делаю проколы, смазываю чаем. Выпекаю при 170 °C 40–50 минут. Смазываю нерафинированным маслом.