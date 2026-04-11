11 апреля 2026 в 13:14

Героев из Дагестана наградили за спасение детей

Симоньян вручила миллион рублей двум героям из Дагестана за спасение детей

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов в Дербенте Фото: РИА Новости
Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие четверых детей во время наводнения в Дагестане, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Герои, по ее словам, поделят деньги пополам.

Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой, — объяснила журналистка.

Вместе с ними награды были удостоены воспитательницы детского сада, спасшие детей от маньяка с ножом, семья охранника, который пожертвовал собой во время нападения на колледж в Анапе и дворник, поймавший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге. Миллион рублей также получил участник СВО Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.

Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из попавшей в водоворот машины. По словам самой пострадавшей, она вместе с несовершеннолетними отправилась к родственникам. Проезжая Новый Хушет, россиянка почувствовала, что теряет управление. Находившийся на улице мужчина заметил ее сложности и помог достать детей через люк на крыше. Автомобиль удалось отбуксировать через полчаса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский согласился на пасхальное перемирие
Гладков рассказал о жертвах новой атаки ВСУ на Белгородскую область
«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США
Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери
Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной
«Наследие не должно пропадать»: Цыганова вызвалась петь песни Пугачевой
Маньяк 14 лет уходил от правосудия на Алтае: что натворил, жуткое убийство
Появились новые подробности переговоров между США и Ираном
Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле
В Минобороны раскрыли, кого еще удалось вернуть в ходе обмена пленными
Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем
Мошенники придумали новую схему обмана на доставке цветов
«Удивительно точно»: Любимова о влиянии космоса на культуру страны
Россия и Украина обменялись пленными в преддверии Пасхи
Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II
В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха
Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»
В Мексике ищут похищенную картелем 17-летнюю россиянку
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

