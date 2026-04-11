Героев из Дагестана наградили за спасение детей

Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие четверых детей во время наводнения в Дагестане, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Герои, по ее словам, поделят деньги пополам.

Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой, — объяснила журналистка.

Вместе с ними награды были удостоены воспитательницы детского сада, спасшие детей от маньяка с ножом, семья охранника, который пожертвовал собой во время нападения на колледж в Анапе и дворник, поймавший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге. Миллион рублей также получил участник СВО Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.

Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из попавшей в водоворот машины. По словам самой пострадавшей, она вместе с несовершеннолетними отправилась к родственникам. Проезжая Новый Хушет, россиянка почувствовала, что теряет управление. Находившийся на улице мужчина заметил ее сложности и помог достать детей через люк на крыше. Автомобиль удалось отбуксировать через полчаса.