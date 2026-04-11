11 апреля 2026 в 17:00

Зеленский согласился с Путиным, дети в ВСУ: новости СВО на вечер 11 апреля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными, украинский президент Владимир Зеленский поддержал пасхальное перемирие, военнослужащие ВСУ лечатся во Франции и не возвращаются. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Сальдо сообщил о планах Киева опустошить правобережную часть Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Киев стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ. Глава региона также отметил, что украинская власть преследует местных жителей за родственные связи в России.

Сальдо упомянул Херсон и Берислав. По его словам, в этих населенных пунктах хорошие климатические условия, что делает их привлекательными для жизни.

Минобороны РФ подтвердило удары по инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли удары по украинским объектам промышленности, энергетики и транспорта. По данным оборонного ведомства, все атакованные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Операцию провели при поддержке тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Ударам также подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В преддверии Пасхи состоялся обмен пленными

Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен Киеву были переданы 175 военнопленных из числа ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белорусии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены домой для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Также возвращены семеро жителей Курской области. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что их удерживали как заложников. Он назвал состоявшийся обмен сложным, так как сторонам пришлось долго согласовывать его условия.

Зеленский подтвердил готовность к прекращению огня на Пасху

Зеленский подтвердил готовность украинской стороны соблюдать режим прекращения огня в период пасхальных праздников. Заявление было сделано за несколько часов до вступления в силу перемирия, инициированного российской стороной.

Президент России Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Режим тишины вступает в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года. В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру России и также прекратит огонь на этот период.

В рядах ВСУ обнаружили подростков

В российских силовых структурах рассказали, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами.

«На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами», — сообщил источник.

Украинские солдаты решили прятаться во Франции

Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались возможностью не возвращаться в страну после лечения за рубежом. Согласно статистике, из Франции домой не вернулся примерно каждый третий военнослужащий, проходивший восстановление.

По оценкам журналистов, речь может идти о более чем 20 тыс. человек. Авторы отмечают, что опасения военных, которые рискуют снова оказаться на передовой, можно понять. В то же время психологически травмированные солдаты, оставшиеся во Франции, могут представлять угрозу для французов.

