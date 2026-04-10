С курицей больше не заморачиваюсь. «Цезарь-ленивец» вместо классики: 5 минут, 5 продуктов — и сытный ужин подан

Беру огурец, помидор, яйца и ветчину — и строгаю салат «Цезарь-ленивец», который получается сочнее, сытнее и готовится быстрее ресторанного. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или обеда, когда нет времени на сложные заправки и возню.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие овощи, нежные яйца, ароматная ветчина, сладкая кукуруза и пикантный укроп, а майонез связывает все в сочный, аппетитный салат.

Сухарики добавляют приятный хруст. Для приготовления вам понадобится: 1 огурец, 1 помидор, 3 вареных яйца, 100 г ветчины или копченой куриной грудки, 1 банка консервированной кукурузы, небольшой пучок укропа, 2-3 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу, сухарики для посыпки. Огурцы и помидоры нарежьте кубиками, яйца и ветчину — так же. Укроп мелко порубите. Смешайте все в глубокой миске, добавьте кукурузу, майонез, соль и перец.

Перемешайте. При подаче посыпьте сухариками. Этот салат исчезает быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

