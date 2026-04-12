«Это конец империи»: американский аналитик сделал шокирующий прогноз о США Риттер: война с Ираном лишила США главных партнеров и разрушила НАТО

Война с Ираном лишила Соединенные Штаты всех главных партнеров, особенно стран Персидского залива, а также фактически разрушила НАТО, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано на YouTube-канале. По его словам, начало войны стало огромной стратегической ошибкой для США и событием, которое положило конец империи.

Это была огромная стратегическая ошибка. <…> Весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. <…> НАТО практически прекратило свое существование, — признался Риттер.

Он напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио касательно вывода 100 тыс. военных из Европы и перехода к выборочной поддержке союзников. По его мнению, это знаменует конец эпохи коллективной обороны.

Аналитик подчеркнул, что полутора месяцев конфликта хватило, чтобы свести на нет четыре десятилетия дипломатических усилий США по созданию глобальной сети союзников. Особенно остро, по его словам, это ощущается в арабских монархиях Персидского залива, где прежние стратегические связи рухнули окончательно.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Ираном, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отвергла условия Белого дома.