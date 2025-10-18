Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 08:56

Пирог с яблоками и камамбером: сочетание, которое вас удивит не только вкусом — готовится за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот пирог постоянно, потому что он сочетает в себе неожиданные вкусы и готовится буквально за несколько минут. Мне нравится, как нежный камамбер и сладкие яблоки создают гармоничный дуэт в хрустящем слоеном тесте. Особенно выручает, когда неожиданно приходят гости и нужно быстро подать что-то вкусное и эффектное.

Готовлю я так: раскатываю лист слоеного теста и слегка надрезаю края, отступив от края пару сантиметров. Вилкой делаю проколы по всей середине, чтобы тесто не вздувалось. В центр кладу целый камамбер, вокруг выкладываю тонко нарезанные дольки одного яблока. Сверху посыпаю щепоткой корицы, добавляю несколько веточек тимьяна и горсть измельченных грецких орехов. Края теста аккуратно загибаю, формируя бортик, и смазываю их желтком для румяной корочки. Выпекаю при 170 градусах около 20 минут, пока тесто не подрумянится, а сыр не станет мягким. Подаю пирог теплым, сбрызнув медом, — это блюдо неизменно вызывает восторг!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Шоу-бизнес
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Общество
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Пачка масла и исключительно простые ингредиенты: готовим рассыпчатый яблочный пирог
Общество
Пачка масла и исключительно простые ингредиенты: готовим рассыпчатый яблочный пирог
Целая гора мягких творожных пряников за 30 минут: простой рецепт из пачки творога
Общество
Целая гора мягких творожных пряников за 30 минут: простой рецепт из пачки творога
За этот рецепт скажете спасибо! Если лень готовить, пеку «Заливные яблоки» — не шарлотка, супернежный пирог к чаю
Общество
За этот рецепт скажете спасибо! Если лень готовить, пеку «Заливные яблоки» — не шарлотка, супернежный пирог к чаю
еда
выпечка
яблоки
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп оценил идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской
Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену
В Финляндии рассказали о разгульных вечеринках Стубба
В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе
Журналисты снова высмеяли гардероб Зеленского
Умер отказавшийся от американского паспорта обладатель Нобелевской премии
В Госдуме заявили об эпидемии вейпов в России
«Впечатляюще»: отец Илона Маска сравнил Москву, Вашингтон и Лондон
Европа обновила рекорд по потреблению газа
Раскрыта судьба пострадавшей на Камчатке туристки
В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков
«Вашингтон» с Овечкиным разгромил «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ
Суд продлил арест пошутившему об инвалиде комику Останину
Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере
Как выбрать велотренажер для дома: гид по видам и функциям
Зеленский нашел странное место для пресс-конференции в США
Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард»
«Это ошибка с самого начала»: отец Маска выступил за ликвидацию Евросоюза
В США Ford отзывает около 625 тыс. авто из-за технических неисправностей
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.