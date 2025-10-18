Пирог с яблоками и камамбером: сочетание, которое вас удивит не только вкусом — готовится за 20 минут!

Я готовлю этот пирог постоянно, потому что он сочетает в себе неожиданные вкусы и готовится буквально за несколько минут. Мне нравится, как нежный камамбер и сладкие яблоки создают гармоничный дуэт в хрустящем слоеном тесте. Особенно выручает, когда неожиданно приходят гости и нужно быстро подать что-то вкусное и эффектное.

Готовлю я так: раскатываю лист слоеного теста и слегка надрезаю края, отступив от края пару сантиметров. Вилкой делаю проколы по всей середине, чтобы тесто не вздувалось. В центр кладу целый камамбер, вокруг выкладываю тонко нарезанные дольки одного яблока. Сверху посыпаю щепоткой корицы, добавляю несколько веточек тимьяна и горсть измельченных грецких орехов. Края теста аккуратно загибаю, формируя бортик, и смазываю их желтком для румяной корочки. Выпекаю при 170 градусах около 20 минут, пока тесто не подрумянится, а сыр не станет мягким. Подаю пирог теплым, сбрызнув медом, — это блюдо неизменно вызывает восторг!

