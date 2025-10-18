Пачка масла и исключительно простые ингредиенты: готовим рассыпчатый яблочный пирог
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для приготовления этого рассыпчатого яблочного пирога нужны пачка масла и исключительно простые ингредиенты. Его вкус бесподобен: рассыпчатое масленое тесто с хрустящей крошкой идеально сочетается с нежными тающими яблоками, а корица добавляет пикантную теплую нотку.
Вам понадобится: 1 пачка размягченного сливочного масла (180 г), 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 3 яйца, 4–5 средних яблок, 1 ч. л. разрыхлителя и корица по вкусу. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйца, просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, выложите 2/3 теста, распределите яблочные дольки, посыпьте корицей и оставшимся сахаром, сверху покройте оставшимся тестом, растертым в крошку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до золотистого цвета.
Этот пирог особенно хорош в теплом виде со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.
Пачка масла и исключительно простые ингредиенты: готовим рассыпчатый яблочный пирогДля приготовления этого рассыпчатого яблочного пирога нужна пачка масла и исключительно простые ингредиенты. Его вкус бесподобен: рассыпчатое масляное тесто с хрустящей крошкой идеально сочетается с нежными тающими яблоками, а корица добавляет пикантную теплую нотку.
1 пачка размягченного сливочного масла (180 г) 2 стакана муки 1 стакан сахара 3 яйца 4-5 средних яблок 1 ч. л. разрыхлителя и корица по вкусу
>
Разотрите масло с сахаром, добавьте яйца, просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто.
Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками.
Форму смажьте маслом, выложите 2/3 теста, распределите яблочные дольки, посыпьте корицей и оставшимся сахаром, сверху покройте оставшимся тестом, растертым в крошку.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-45 минут до золотистого цвета.