Пачка масла и исключительно простые ингредиенты: готовим рассыпчатый яблочный пирог

Для приготовления этого рассыпчатого яблочного пирога нужны пачка масла и исключительно простые ингредиенты. Его вкус бесподобен: рассыпчатое масленое тесто с хрустящей крошкой идеально сочетается с нежными тающими яблоками, а корица добавляет пикантную теплую нотку.

Вам понадобится: 1 пачка размягченного сливочного масла (180 г), 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 3 яйца, 4–5 средних яблок, 1 ч. л. разрыхлителя и корица по вкусу. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйца, просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, выложите 2/3 теста, распределите яблочные дольки, посыпьте корицей и оставшимся сахаром, сверху покройте оставшимся тестом, растертым в крошку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут до золотистого цвета.

Этот пирог особенно хорош в теплом виде со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

