Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 08:47

Пирог с «невидимым» тестом из Сербии: максимум фруктов, минимум муки — готовлю за 40 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот пирог, потому что он стал для меня идеальным решением, когда хочется порадовать близких изысканным десертом без лишних усилий. Его волшебство в том, что обычные яблоки и простое жидкое тесто создают иллюзию сложного кулинарного шедевра. Когда гости пробуют этот пирог, они никогда не верят, что для его приготовления понадобилось всего 10 минут активных действий. А еще он никогда не подводит — даже если немного передержать в духовке, пирог остается сочным и нежным благодаря обилию фруктов.

Готовлю так: 4-5 крупных яблок очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю тонкими дольками. Выкладываю в смазанную маслом форму. В миске взбиваю 2 яйца с 100 г сахара до светлой пены, добавляю 100 мл молока, 80 г просеянной муки с разрыхлителем и щепотку ванилина. Тесто по консистенции должно напоминать блинное. Заливаю яблоки, стараясь распределить равномерно, и выпекаю при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Самый важный шаг — даю пирогу полностью остыть в форме, чтобы «невидимое» тесто окончательно схватилось. Подаю слегка теплым, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Читайте также
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Семья и жизнь
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Общество
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Этот рулет стал ответом на вопрос, как покорить сладкоежку: нереальный десерт с арахисом и кремом
Общество
Этот рулет стал ответом на вопрос, как покорить сладкоежку: нереальный десерт с арахисом и кремом
Осетинский фыдджин с мясом: тесто на кефире и сочная начинка. Удивляем гостей без лишних хлопот
Общество
Осетинский фыдджин с мясом: тесто на кефире и сочная начинка. Удивляем гостей без лишних хлопот
Готовлю свекольную икру вместо магазинных соусов. Секрет яблочной кислинки, который оценила вся семья
Общество
Готовлю свекольную икру вместо магазинных соусов. Секрет яблочной кислинки, который оценила вся семья
еда
рецепты
десерты
пироги
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В сердце Украины произошли экстренные отключения света
Канада передумала отправлять Украине бронетранспортеры LAV
Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению
Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации
Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках
Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых
Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых
Аэропорт временно закрылся в туристическом городе
Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы
Умный дом для пожилых: забота без слов
Начинка для пирожков с яблоками: идеальный выбор для семейного десерта
Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома
В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии
Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек
Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту
В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.