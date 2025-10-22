Пирог с «невидимым» тестом из Сербии: максимум фруктов, минимум муки — готовлю за 40 минут

Я готовлю этот пирог, потому что он стал для меня идеальным решением, когда хочется порадовать близких изысканным десертом без лишних усилий. Его волшебство в том, что обычные яблоки и простое жидкое тесто создают иллюзию сложного кулинарного шедевра. Когда гости пробуют этот пирог, они никогда не верят, что для его приготовления понадобилось всего 10 минут активных действий. А еще он никогда не подводит — даже если немного передержать в духовке, пирог остается сочным и нежным благодаря обилию фруктов.

Готовлю так: 4-5 крупных яблок очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю тонкими дольками. Выкладываю в смазанную маслом форму. В миске взбиваю 2 яйца с 100 г сахара до светлой пены, добавляю 100 мл молока, 80 г просеянной муки с разрыхлителем и щепотку ванилина. Тесто по консистенции должно напоминать блинное. Заливаю яблоки, стараясь распределить равномерно, и выпекаю при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Самый важный шаг — даю пирогу полностью остыть в форме, чтобы «невидимое» тесто окончательно схватилось. Подаю слегка теплым, посыпав сахарной пудрой.

