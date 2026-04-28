Пирог на сковороде «ленивый кайф»: творог смешала — и через 20 минут уже режу кусочек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда не хочется включать духовку, а к чаю нужно что-то домашнее и вкусное. Этот заливной пирог выручает: минимум усилий, доступные продукты и отличный результат. Нежный, пористый и ароматный — он легко заменит привычную выпечку.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • творог — 130 г;
  • молоко — 60 мл;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • мука — 140 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Яйца слегка взбейте с сахаром и солью. Добавьте молоко и масло, перемешайте до однородности. Затем всыпьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и добавьте творог. Замесите жидковатое, но вязкое тесто без комков.

Сковороду смажьте маслом и вылейте тесто, помогая ложкой распределить массу. Накройте крышкой с отверстием и готовьте на среднем огне около 20 минут. При желании аккуратно переверните пирог и подрумяньте с другой стороны.

Дайте немного остыть — и можно подавать. Получается мягкий, нежный пирог, который исчезает со стола быстрее, чем заваривается чай.

Проверено редакцией
Марина Макарова
