Пирог на сковороде «ленивый кайф»: творог смешала — и через 20 минут уже режу кусочек

Иногда не хочется включать духовку, а к чаю нужно что-то домашнее и вкусное. Этот заливной пирог выручает: минимум усилий, доступные продукты и отличный результат. Нежный, пористый и ароматный — он легко заменит привычную выпечку.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

творог — 130 г;

молоко — 60 мл;

растительное масло — 4 ст. л.;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Яйца слегка взбейте с сахаром и солью. Добавьте молоко и масло, перемешайте до однородности. Затем всыпьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и добавьте творог. Замесите жидковатое, но вязкое тесто без комков.

Сковороду смажьте маслом и вылейте тесто, помогая ложкой распределить массу. Накройте крышкой с отверстием и готовьте на среднем огне около 20 минут. При желании аккуратно переверните пирог и подрумяньте с другой стороны.

Дайте немного остыть — и можно подавать. Получается мягкий, нежный пирог, который исчезает со стола быстрее, чем заваривается чай.

