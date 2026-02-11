Пирог «Любимый» — жидкое тесто само становится шоколадной глазурью! Ничего варить не нужно

Этот «умный» пирог — гениальное изобретение для тех, кто любит впечатляющие десерты без лишних хлопот. Его главный секрет в волшебной трансформации: часть жидкого теста, вылитая на только что испеченный горячий корж, сама растекается в идеальную, блестящую шоколадную глазурь. Получается невероятно красивый и вкусный десерт: очень влажный, нежный и пористый шоколадный корж, который буквально тает во рту, покрытый тонким, слегка хрустящим слоем насыщенной какао-глазури.

Для приготовления вам понадобится: 50 г какао-порошка, 200 мл молока, 100 мл растительного масла, 2 яйца, 200 г сахара, примерно 140 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотка соли и ваниль по вкусу. В глубокой миске тщательно смешайте яйца с сахаром и ванилью до легкой пены. Влейте молоко и масло, перемешайте. Отдельно соедините муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую основу и аккуратно замесите однородное жидкое тесто. Отлейте примерно 1,5 стакана теста в отдельную кружку и пока отставьте. Оставшуюся большую часть теста вылейте в форму, застеленную пекарской бумагой, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. Затем, не выключая духовку и не доставая противень, аккуратно вылейте отложенное жидкое тесто ровным слоем на поверхность горячего пирога. Верните форму в духовку еще на 10-15 минут. Дайте пирогу полностью остыть в форме, чтобы глазурь идеально застыла.

