Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:35

Пирог «Любимый» — жидкое тесто само становится шоколадной глазурью! Ничего варить не нужно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот «умный» пирог — гениальное изобретение для тех, кто любит впечатляющие десерты без лишних хлопот. Его главный секрет в волшебной трансформации: часть жидкого теста, вылитая на только что испеченный горячий корж, сама растекается в идеальную, блестящую шоколадную глазурь. Получается невероятно красивый и вкусный десерт: очень влажный, нежный и пористый шоколадный корж, который буквально тает во рту, покрытый тонким, слегка хрустящим слоем насыщенной какао-глазури.

Для приготовления вам понадобится: 50 г какао-порошка, 200 мл молока, 100 мл растительного масла, 2 яйца, 200 г сахара, примерно 140 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотка соли и ваниль по вкусу. В глубокой миске тщательно смешайте яйца с сахаром и ванилью до легкой пены. Влейте молоко и масло, перемешайте. Отдельно соедините муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую основу и аккуратно замесите однородное жидкое тесто. Отлейте примерно 1,5 стакана теста в отдельную кружку и пока отставьте. Оставшуюся большую часть теста вылейте в форму, застеленную пекарской бумагой, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. Затем, не выключая духовку и не доставая противень, аккуратно вылейте отложенное жидкое тесто ровным слоем на поверхность горячего пирога. Верните форму в духовку еще на 10-15 минут. Дайте пирогу полностью остыть в форме, чтобы глазурь идеально застыла.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Общество
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Общество
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Общество
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Мну вилкой творог с мукой и яйцом — через 20 минут на столе нежные бантики с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Мну вилкой творог с мукой и яйцом — через 20 минут на столе нежные бантики с хрустящей сахарной корочкой
Забыла про магазинную! Квашу сама по простому рецепту. Капуста «Трехдневка» — вкуснее, полезнее и дешевле
Общество
Забыла про магазинную! Квашу сама по простому рецепту. Капуста «Трехдневка» — вкуснее, полезнее и дешевле
рецепты
пироги
торты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер одной из стран СНГ не примет участия в первом заседании Совета мира
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.