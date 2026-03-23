23 марта 2026 в 18:15

Пирог «Кусочек» собирается из того, что есть в холодильнике: простой рецепт на молоке

Фото: D-NEWS.ru
Пирог «Кусочек» — ужин или обед без лишних хлопот. Это тот самый вариант, когда остается понемногу колбасы, ветчины, сыра — и из всего этого получается полноценное блюдо. Ничего выдумывать не нужно: просто берете остатки из холодильника и превращаете их во вкусный сытный пирог.

Ингредиенты: колбаса — 250 г, ветчина — 250 г, мука — 100 г, яйца — 3 шт., молоко — 300 мл, сыр (сулугуни или любой) — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль и специи — по вкусу.

Приготовление: колбасу и ветчину нарежьте небольшими кусочками — подойдет все, что есть под рукой. В миске взбейте яйца с солью и молоком, затем добавьте муку, разрыхлитель и специи. Перемешайте до однородного, слегка жидкого теста.

Добавьте в тесто нарезанную колбасу, ветчину и натертый сыр, хорошо перемешайте. Переложите массу в форму для выпечки и разровняйте.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 35–40 минут до румяной корочки. Пирог получается мягкий внутри, с аппетитной корочкой сверху и насыщенным вкусом.

Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то из «того, что было» — просто, сытно и всегда вкусно.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо куличей на Пасху пеку пирог на сгущенке: без дрожжей, на жидком тесте с цукатами
Общество
Вместо куличей на Пасху пеку пирог на сгущенке: без дрожжей, на жидком тесте с цукатами
Хрустящий пирог с курицей и сезонными овощами — как перенестись в деревенскую пекарню, не выходя из дома. Минимум усилий, максимум уюта
Общество
Хрустящий пирог с курицей и сезонными овощами — как перенестись в деревенскую пекарню, не выходя из дома. Минимум усилий, максимум уюта
Вместо надоевшей яичницы: фриттата по-испански — сытно, ярко и готовится за считаные минуты
Общество
Вместо надоевшей яичницы: фриттата по-испански — сытно, ярко и готовится за считаные минуты
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
Общество
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
Вместо уставшей яичницы: быстрая лепешка на сковороде из творога и сыра — станет вашим любимым завтраком
Общество
Вместо уставшей яичницы: быстрая лепешка на сковороде из творога и сыра — станет вашим любимым завтраком
Ольга Шмырева
