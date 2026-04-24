24 апреля 2026 в 17:04

Беру творог и немного брынзы — 15 минут, и на столе ароматная сочная выпечка

Идеальный пирог для любого повода: к утреннему кофе, на обед с овощным салатом или в дорогу. Его структура остается безупречной как в теплом, так и в полностью остывшем виде, что делает выпечку по-настоящему удобной и практичной.

Что понадобится

Для теста: творог (желательно сухой) — 250 г, яйца — 2 шт., мука — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л.

Для начинки: рассольный сыр (сулугуни, брынза или имеретинский) — 200 г, творог — 200 г, яйца — 2 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Для теста творог (если он влажный, предварительно отжать под гнетом) взбить блендером с яйцами и солью до однородности. Муку смешать с разрыхлителем и ввести в творожную массу, замесив тесто консистенции густой сметаны.

Для начинки сыр натереть на крупной терке, соединить с творогом и яйцами, слегка взбитыми со щепоткой соли, и тщательно перемешать. Форму диаметром 22–24 см смазать маслом.

Выложить половину теста, разровнять, распределить сверху всю начинку и накрыть оставшимся тестом. Вилкой сделать несколько проколов на поверхности для выхода пара.

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистого цвета. Дать пирогу остыть в форме 15–20 минут перед подачей.

Экс-замглавы МО вновь отверг обвинения по делу о взятках на 1,5 млрд рублей
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Беру слоеное тесто и фарш — выкладываю полосками. Через 40 минут на столе пирог, сочнее беляшей и пышнее пиццы
Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком
Вы ещё не готовили крабовый с творогом? Обалденный некалорийный салат с помидорами и чесноком — необычно, но очень вкусно
Дмитрий Демичев
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
