Беру творог и немного брынзы — 15 минут, и на столе ароматная сочная выпечка

Идеальный пирог для любого повода: к утреннему кофе, на обед с овощным салатом или в дорогу. Его структура остается безупречной как в теплом, так и в полностью остывшем виде, что делает выпечку по-настоящему удобной и практичной.

Что понадобится

Для теста: творог (желательно сухой) — 250 г, яйца — 2 шт., мука — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л.

Для начинки: рассольный сыр (сулугуни, брынза или имеретинский) — 200 г, творог — 200 г, яйца — 2 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Для теста творог (если он влажный, предварительно отжать под гнетом) взбить блендером с яйцами и солью до однородности. Муку смешать с разрыхлителем и ввести в творожную массу, замесив тесто консистенции густой сметаны.

Для начинки сыр натереть на крупной терке, соединить с творогом и яйцами, слегка взбитыми со щепоткой соли, и тщательно перемешать. Форму диаметром 22–24 см смазать маслом.

Выложить половину теста, разровнять, распределить сверху всю начинку и накрыть оставшимся тестом. Вилкой сделать несколько проколов на поверхности для выхода пара.

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистого цвета. Дать пирогу остыть в форме 15–20 минут перед подачей.