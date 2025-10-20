Пирог как у хоббитов: сытно, ароматно и по-домашнему — готовим шедевр из Средиземья за час

Этот пирог появился в моем меню после прочтения «Властелина колец» — так захотелось воссоздать уют хоббитской трапезы. Меня поразило, как простая мясная начинка в сочетании с ароматным тестом создает ощущение настоящего пира в норе. Теперь это наше фирменное блюдо для дружеских посиделок, которое неизменно вызывает восторг у всех гостей.

Готовлю я так: сначала делаю сдобное тесто из 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г сливочного масла и щепотки соли. Для начинки обжариваю 400 г говяжьего фарша с двумя луковицами, добавляю тертую морковь и тушу с ложкой томатной пасты. Раскатываю тесто, выкладываю в форму, наполняю остывшей мясной начинкой и закрываю верхним слоем. Смазываю желтком, делаю узор вилкой и выпекаю при 180 °C около 40 минут.

