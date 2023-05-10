Петербуржца возмутили желто-синие шары в квартире у соседа

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Житель Санкт-Петербурга возмутился, увидев на балконе соседа непонятный предмет в желто-синих цветах. Он предположил, что это может быть украинский флаг, и решил рассказать об этом правоохранительным органам. Приехавшие на место полицейские установили, что на самом деле это были шары, сообщают «Невский Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, инцидент произошел в День Победы 9 Мая, на Ириновском проспекте. Жалоба поступила на жителя дома 43/1. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с петербуржцем. После этого хозяину квартиры пришлось убрать шары с балкона.

В Москве ранее задержали 39-летнего уборщика и 26-летнего жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. По административной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации» им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в ответ заявил, что подобные задержания являются злоупотреблением правом и полным бредом. По его словам, такие ситуации повышают уровень напряженности в обществе и создают негативный образ власти среди граждан.