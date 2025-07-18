Москвичка заявила в полицию на TikTok-гадалку после неудачного приворота

Жительница Москвы заявила в полицию на гадалку, которую нашла на платформе TikTok, сообщил Telegram-канал Baza. Девушка по имени Милена пыталась приворожить ливийца Даниля, с которым познакомилась на отдыхе в Дубае. Она отдала 400 тысяч рублей за магические ритуалы и «заговоры на крови».

После возвращения в Россию Милена продолжила общение с Данилем, однако вскоре ей написала другая девушка, представившаяся подругой ее возлюбленного, и потребовала прекратить контакт. Позднее москвичка наткнулась в TikTok на страницу гадалки, которая представилась потомственным тарологом и нумерологом и пообещала вернуть отношения с помощью приворота.

Гадалка заявила Милене, что на мужчине стоят «защитные блоки», из-за чего понадобилось провести несколько ритуалов. Девушка неоднократно хотела прекратить сеансы, однако гадалка уверяла, что «остановить процесс уже невозможно». В качестве подтверждения она присылала фотографии обрядов.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали гадалку из Красносельского района, подозреваемую в краже 80 тысяч рублей у пенсионерки. 41-летняя жительница Горелово проводила разного рода ритуалы.