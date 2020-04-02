Песков: Путин и Мишустин могут принимать финальные решения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/70126b64-74cf-11ea-9af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за координацию всех усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией отвечает премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Песков подчеркнул, что финальные решения может принимать не только глава государства Владимир Путин, но и премьер страны.

Оно (финальное решение) может приниматься и Мишустиным, может приниматься и Путиным, — отметил Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что власть получает данные по коронавирусу на основе информации оперативного штаба. После этого формулируются предложения и докладываются президенту.

NEWS.ru писал, что новые меры по борьбе с коронавирусом правительство примет до конца недели. Соответствующее поручение дал Михаил Мишустин. Он заявил, что все меры, обозначенные президентом, должны заработать немедленно.

Всего в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 230 человек были выписаны из больниц, часть заболевших лечится дома. Скончались 30 человек. В столице число заболевших составляет 2475 случаев, выписаны 140 человек, 19 скончались.