Песков прокомментировал уголовное дело Бориса Шпигеля

https://static.news.ru/photo/5cc516c8-8d57-11eb-9c06-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Объявить человека виновным может только суд. Если бизнесмен Борис Шпигель считает возбуждённое в отношении его дело «заказным» — он имеет право обратиться к правоохранителям, отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Накануне основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель назвал причины своего задержания. Он заявил, что опасается своей смерти во время разбирательства.

Каждый случай, который касается ограничения свободы того или иного гражданина, непростой. Повторю: признать человека виновным может только суд. В данном случае есть решение суда о задержании, он (Борис Шпигель. — NEWS.ru) будет находиться в СИЗО. Действительно, мы ознакомились с сообщениями, что у Шпигеля плохое состояние здоровья и наверняка соответствующие медслужбы, которые имеются в СИЗО, будут это учитывать, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам Шпигеля, предприятие хотят разрушить или забрать себе. Коммерсант признался, что не ожидал «такого беспредела» и спокойно возвращался из Израиля. Он подчеркнул, что не давал взятку губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, так как его «вес» в регионе значительно выше, чем у главы субъекта.

23 марта Басманный суд Москвы принял решение об аресте Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму свыше 31 млн рублей, писал NEWS.ru.

Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения. При обыске по месту жительства чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши. В деле также фигурируют супруга Шпигеля Евгения и сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Все они арестованы по решению суда. Никто из них себя виновным не признаёт.