Бизнесмена Шпигеля арестовали по делу пензенского губернатора

https://static.news.ru/photo/7e74849a-8be3-11eb-8d9c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель арестован по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Соответствующее постановление вынес Басманный суд Москвы.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Шпигель вместе с другими фигурантами дела был доставлен в суд 22 марта. Во время заседания ему стало плохо и его увезла скорая помощь. Рассмотрение ходатайства об аресте Шпигеля было отложено до 23 марта. Сегодня его доставили в суд под конвоем для избрания меры пресечения.

Остальные фигуранты дела, в числе которых супруга Шпигеля, уже арестованы.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму свыше 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения. При обыске по месту жительства чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши.

Белозерцев и другие фигуранты дела были задержаны 21 марта. Никто из них себя виновным не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что Белозерцев считает себя патриотом. В беседе с членами Общественной палаты он заявил, что работал он хорошо, все госпрограммы выполнял и никаких претензий к нему не возникало. Он также добавил, что намеревался вернуть подаренные другим фигурантом уголовного дела элитные часы, но не успел.