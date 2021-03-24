«Это чистый заказ»: Борис Шпигель рассказал, почему его задержали

https://static.news.ru/photo/6155f374-8cc1-11eb-9e01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель назвал причины своего задержания. Он заявил, что опасается своей смерти во время разбирательства.

То, что со мной происходит — это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растёт и выручка растёт. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: всё равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру. Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес, — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По его словам, его предприятие хотят разрушить или забрать себе. Предприниматель признался, что не ожидал «такого беспредела», и спокойно возвращался из Израиля. Он подчеркнул, что не давал взятку губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, так как его «вес» в регионе значительно выше, чем у главы субъекта.

Я считаю своё дело полностью политическим. И дело именно во мне, а не в губернаторе, — добавил Шпигель.

Он рассказал, что девять месяцев назвал встречался с оперативником, которого просил принять знакомый бизнесмена из ФСБ. Силовик начал требовать «поделиться» бизнесом и стал предлагать «крышу» в обмен на контрольный пакет компании.

Я отказался делиться бизнесом в том разговоре и отказался от «крыши». И тогда этот сотрудник мне сказал: «Ну если вы отказываетесь, мы будем разговаривать с вами в другом месте». И, представляете, именно этот сотрудник задерживал меня в аэропорту несколько дней назад, — рассказал предприниматель.

Он считает, что суд не отпустит его под домашний арест.

23 марта Басманный суд Москвы принял решение об аресте Шпигеля.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму свыше 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения. При обыске по месту жительства чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши.

В деле также фигурируют супруга Шпигеля Евгения и сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Все они арестованы по решению суда. Никто из них себя виновным не признаёт, писал NEWS.ru.