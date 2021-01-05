Песков ответил, может ли он снять какую-либо новость с эфира

https://static.news.ru/photo/202e87a4-4f4e-11eb-8771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по роду своей деятельности смотрит большое количество новостей по телевизору. Он может позвонить и указать на важный аспект в работе российского лидера Владимира Путина, который журналисты не осветили должным образом. При этом представитель Кремля никогда не требует снимать новости с эфира.

Я маниакально смотрю телевизор. Когда я на работе, у меня постоянно мелькает, когда новости — звук включаю. Фактически, когда я один дома, у меня работает телевизор, то есть постоянно я стараюсь не пропускать новости и по десять раз я смотрю новости одни и те же, — рассказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву.

По его словам, он может указать журналистам на недочёты, когда при рассказе о каком-то важном событии, связанном с президентом, забыли упомянуть важную вещь.

Соловьёв спросил у представителя Кремля, может ли он сказать «снимите это немедленно» с эфира о какой-либо новости.

Нет, я этого не делаю. Я считаю, что когда наступила новость, она становится собственностью журналиста, — пояснил Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля рассказал, что атаки на российского лидера идут уже минимум 20 лет, но за это время у него «сформировался иммунитет». Он напомнил слова президента, что атаки атаками, но главное — как человек работает. За годы работы с Путиным Песков тоже обзавёлся «иммунитетом», поскольку привык нападкам в свой адрес.