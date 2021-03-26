Песков не смог ответить на вопрос о происхождении дублёнки Путина

https://static.news.ru/photo/d63cf232-8e1f-11eb-a567-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, где именно купили дублёнку президента Владимира Путина для его кратковременного отдыха в тайге. Возросший спрос на данную модель охотничьего костюма чиновник объяснил тем, что пример лидера способствует популяризации отечественных производителей.

Минувшие выходные Путин провёл в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, они гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой изготавливает поделки из древесины, в том числе снежного барса и дракона.

Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дублёнку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дублёнки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге её по-прежнему можно надевать — там очень холодно <...>. Но что это за марка — я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Глава одной из санкт-петербургских мастерских кожи и меха Евгения Морозова рассказала, что её ателье 3,5 года назад выпустило партию похожих костюмов для частного клиента. Такой комплект из дублёночного меха можно заказать за 150 тысяч рублей.

Пользователи китайского сайта Sina Weibo восхитились физической формой Путина и его навыками управления вездеходом. Юзеры обсуждают малейшие детали отдыха лидера в Сибири, фотографии которого растиражированы в Сети. Характерно, что большое количество комментариев — это едкие замечания в адрес главы США Джо Байдена, которого противопоставляют Путину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время отдыха в сибирской тайге президент России Владимир Путин по традиции бросил монетку в водоём, чтобы снова вернуться в эти места. Путин уже не в первый раз проводит отдых в этих местах. В 2019 году незадолго до своего дня рождения президент посетил Туву — также в компании Сергея Шойгу. Тогда глава государства поднялся в горы, любовался осенней природой и собирал грибы.