Путин бросил монетку в воду, чтобы вернуться в тайгу

Во время отдыха в сибирской тайге президент России Владимир Путин по традиции бросил монетку в водоём, чтобы снова вернуться в эти места. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Накануне президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу
Путин уже не в первый раз проводит отдых в этих местах. В 2019 году, незадолго до своего дня рождения, президент посетил Туву — также в компании Сергея Шойгу. Тогда глава государства поднялся в горы, любовался осенней природой и собирал грибы. Об этом писал NEWS.ru.