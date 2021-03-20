Путин бросил монетку в воду, чтобы вернуться в тайгу

https://static.news.ru/photo/775902ca-8a81-11eb-b4aa-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: kremlin.ru

Во время отдыха в сибирской тайге президент России Владимир Путин по традиции бросил монетку в водоём, чтобы снова вернуться в эти места. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Накануне президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу приехал в Сибирь, чтобы «немного отдохнуть». Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин катался по тайге на вездеходе и гулял пешком. Кроме того, министр обороны показал ему свою мастерскую по обработке сухих деревьев, из которых вырезают различные поделки.

Путин уже не в первый раз проводит отдых в этих местах. В 2019 году, незадолго до своего дня рождения, президент посетил Туву — также в компании Сергея Шойгу. Тогда глава государства поднялся в горы, любовался осенней природой и собирал грибы. Об этом писал NEWS.ru.