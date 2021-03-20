Путин и Шойгу в Сибири катаются на вездеходе и гуляют в тайге

https://static.news.ru/photo/ac6248e0-8a32-11eb-aced-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу проводит эти выходные в одном из регионов Сибири. Там они катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки в тайге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Шойгу уже показал Путину свою мастерскую, где он занимается изготовлением деревянных поделок.

Песков уточнил, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видео и фото из этой поездки. Ранее он отметил, что в Сибири Путин планирует провести два дня: субботу и воскресенье, так как «остаётся верен своим предпочтениям, своей любви к России, к российской географии».

Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В октябре 2019 года в СМИ попали кадры, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Президент собирал там грибы в компании Сергея Шойгу. Кроме того, глава государства поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.