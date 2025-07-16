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16 июля 2025 в 13:46

Шойгу раскрыл, как Европа может «надуть» Трампа

Шойгу: страны Европы могут обмануть Трампа и не увеличить расходы на оборону

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Александр Щербак/ТАСС

Европейские страны могут обмануть президента США Дональда Трампа, потребовавшего от них увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту». Он отметил, что союзники Вашингтона оставили для этого в соглашении специальные лазейки.

Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются «надуть» хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств, — сказал Шойгу.

Соглашение об увеличении странами НАТО расходов на оборону было достигнуто на гаагском саммите Североатлантического альянса в июне. Государства договорились поднять военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы. При этом за «смежные» расходы, по мнению Шойгу, европейцы могут выдать затраты на постройку дорог, мостов и другой гражданской инфраструктуры.

Ранее Шойгу заявил, что Трамп переложил бремя поставок вооружения Украине на Европу. По его словам, глава Белого дома давно призывал ЕС нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Он напомнил, что такой подход давно продвигался Трампом.

До этого высокопоставленный украинский офицер назвал фикцией слова президента США о решении передать Киеву до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, механизм поставок систем пока остается неясным.

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