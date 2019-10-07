Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах распространённой видеохроники, президент собирает грибы в ставшей уже традиционной для выходов на природу компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, президент поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей. Кадры короткого отпуска президента — в фотогалерее News.ru.