Китайские блогеры восхитились отдыхом Путина в тайге

https://static.news.ru/photo/f889a5dc-8c9f-11eb-98ee-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пользователи китайского сайта Sina Weibo восхитились физической формой президента России Владимира Путина и его навыками управления вездеходом. Юзеры обсуждают малейшие детали отдыха российского лидера в Сибири, фотографии которого были растиражированы в Сети.

Характерно, что большое количество комментариев — это едкие замечания в адрес главы США Джо Байдена, которого противопоставляют Путину. Такой настрой легко объясняется геополитическим противостоянием Китая и Соединённых Штатов.

Саркастично обсуждая возраст и состояние здоровья главы Белого дома, интернет-пользователи предположили, что тот почти наверняка не смог бы забраться в такой вездеход и трясся бы от холода, окажись в тех местах. Они предположили, что Байден, вероятно, чуть не умер от зависти, увидев, такую поездку Путина.

Некоторые предложили американскому лидеру заняться вместе с российским коллегой спортом. Это, по мнению некоторых, помогло бы президенту США завоевать расположение главы РФ.

Минувшие выходные Путин провёл в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу, они гуляли по висячему мосту над рекой, изучали таёжный лес и рассматривали диких животных. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой изготавливает поделки из древесины, в том числе снежного барса и дракона.

Ранее NEWS.ru писал, что кадры с Путиным на отдыхе восхитили британских интернет-пользователей.