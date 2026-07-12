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12 июля 2026 в 17:00

Перестала тушить кабачки просто так — готовлю с грибным вкусом за 15 минут. Нежные, ароматные и без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачок, лук, морковь, чеснок и сметану — обжариваю лук с морковью, добавляю кабачки, тушу под крышкой, приправляю солью, перцем и сметаной.

Получается обалденная вкуснятина: кабачки нежные, сочные, с насыщенным грибным ароматом и сливочным вкусом — идеально как гарнир к мясу или самостоятельное блюдо. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого блюда из кабачков без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, щепотка острого перца, 3 ст. ложки сметаны, 3 ст. ложки рубленой зелени. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке, обжарьте до мягкости. Кабачок нарежьте полукольцами, добавьте к овощам, накройте крышкой и жарьте 4–5 минут. Добавьте соль, перец, сметану, перемешайте и тушите 2–3 минуты. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачки — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Сметана делает их нежными и ароматными. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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