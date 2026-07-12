Грибы по-грузински — это вам не шутки! Начинка, сулугуни и духовка — результат сносит крышу

Грибы по-грузински — это вам не шутки! Начинка, сулугуни и духовка — результат сносит крышу

Грибы и сыр — классика. Но сулугуни делает это блюдо особенным: солоноватый, тягучий, с хрустящей корочкой. А секрет в том, чтобы не торопиться.

Ингредиенты

Шампиньоны свежие — 400 г, сыр сулугуни — 250 г, масло сливочное — 100 г, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала беру шампиньоны — шляпки должны быть крепкие, 5-6 см в диаметре. Протираю их влажной тряпкой, аккуратно выламываю ножки, а подшляпочные пленки обрезаю — так грибы будут смотреться опрятнее. Разогреваю духовку до 220 °С, щедро смазываю форму сливочным маслом и укладываю туда шляпки вплотную друг к другу. Солю, перчу и в каждую шляпку кладу по кусочку сливочного масла. Тем временем отправляю форму в духовку на 10 минут — за это время грибы подрумянятся и отдадут лишнюю влагу. Пока они пекутся, тру сулугуни на крупной терке. Достаю грибы, укладываю их одним слоем и в каждую шляпку горкой утрамбовываю сыр. Возвращаю в духовку еще на 10–15 минут, до золотистой хрустящей корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сырная шапка получилась тягучей, с хрустящей корочкой, а грибы остались упругими. Рекомендую подавать горячими, пока сыр тянется — гости разметают за минуту.