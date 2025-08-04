Пеку сразу двойную партию! Булочки «Молочная девочка» — вкуснятина к чаю

Булочки «Молочная девочка» — нежность в каждой крошке! Представьте: мягкие, воздушные булочки с золотистой корочкой и неповторимым молочным ароматом. Этот рецепт я получила от бабушки, и с тех пор он стал семейной классикой. Булочки «Молочная девочка» получаются настолько нежными, что буквально тают во рту, а готовятся проще простого — даже новичок справится!

Готовим шаг за шагом:

Сначала приготовим опару. В теплом молоке (250 мл) растворите 1 ст. л. сахара и 10 г свежих дрожжей. Оставьте на 10 минут, пока не появится пенная шапочка. В большой миске смешайте 500 г просеянной муки, щепотку соли, 2 ст. л. сахара. Сделайте углубление, влейте опару, добавьте 1 яйцо и 50 г мягкого сливочного масла. Замесите тесто — оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Подошедшее тесто обомните и разделите на 12 равных частей. Каждую скатайте в шарик, затем слегка приплюсните, формируя характерные булочки. Выложите на противень, застеленный бумагой, на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Дайте булочкам расстояться еще 30 минут. Смажьте их взбитым яйцом или молоком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки сразу смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем — так они станут еще мягче.

Подавайте теплыми с вареньем, сгущенкой или просто с чашкой молока. Эти булочки хороши и на следующий день — достаточно их слегка подогреть. Аромат свежей выпечки наполнит дом уютом, а вкус перенесет вас в детство! Попробуйте — и этот рецепт станет вашей любимой классикой.

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