Москвичам пообещали 53 литра осадков на квадратный метр На центр Москвы может пролиться до 53 литров осадков на квадратный метр

В понедельник, 4 августа, в Москве может выпасть 53 литра осадков на квадратный метр, заявил в беседе с Агентством городских новостей «Москва» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в низинных формах рельефа возможны подтопления.

На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на один квадратный метр, — сказал Тишковец.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что после двух дней обильных дождей 6 августа в Москву вернется комфортная погода. По ее словам, аномально высоких температур в ближайшее время не ожидается. Она добавила, что в столичном регионе до 13 августа сохранится умеренно теплая погода. Днем температура воздуха будет повышаться до плюс 24 градусов, а ночью — опускаться до 13–18 градусов тепла. Синоптик подчеркнула, что в отдельные наиболее холодные ночи столбики термометра могут показать до +10 градусов.

Синоптик Александр Шувалов до этого предупредил, что в Москву и Подмосковье в понедельник, 4 августа, и во вторник, 5 августа, придут сильные ливни, которые могут привести к подтоплениям улиц в низинах. В отдельных районах уровень воды может достигать пояса.