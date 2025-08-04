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04 августа 2025 в 15:52

На Западе заметили подготовку России к новой украинской операции «Паутина»

NI: Россия укрепляет ангары на аэродромах для борьбы с украинскими диверсиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готовится к новой возможной украинской операции типа «Паутина», сообщает американский журнал The National Interest. По его данным, западная разведка выяснила, что на аэродромах укрепляются ангары, устанавливаются взрывоустойчивые двери. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По данным западной разведки, укрепленные ангары для самолетов в России теперь имеют куполообразные крыши и толстые взрывозащитные двери. Некоторые из них также засыпаны землей для дополнительной защиты. <…> После серии громких атак российские военные прилагают все усилия, чтобы ограничить эффективность украинских беспилотников, — говорится в материале.

Журналисты приводят заявление Минобороны Британии, в котором говорится, что строительство этих укрепленных укрытий способно защитить самолеты на авиабазах. Однако авторы издания напомнили, что эффективность беспилотников также заключается в компактности и гибкости наведения.

Ранее сообщалось, что июньская операция Вооруженных сил Украины, в ходе которой были атакованы российские регионы, получила название «Паутина». По информации источников, ее организацией занимался лично глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. До этого стало известно, что Мурманская область попала под удар дронов-камикадзе, вылетевших из остановившейся на трассе фуры.

Позже в Сети появились фотографии дронов, которые атаковали Иркутскую и Мурманскую области. По данным источников, операцию готовили в течение полутора лет.

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