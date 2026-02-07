Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 11:47

Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе

МЧС: на Камчатке возможно выпадение пепла от вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч Вулкан Шивелуч Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спасатели не исключили выпадение пепла от извергающегося вулкана Шивелуч в Тигильском округе Камчатского края, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. В ведомстве отметили, что зарегистрированных туристских групп в районе активного вулкана нет.

На пути следования находятся населенные пункты Тигильского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла, — проинформировало ГУ МЧС в МАХ.

Вулкан Шивелуч, демонстрирующий интенсивную активность с последних чисел января, произвел выброс пеплового облака высотой около 10,5 км над уровнем моря (сам же вулкан возвышается на отметке 3283 метров). Вулканологи зафиксировали распространение образовавшегося пеплового следа преимущественно в северо-западном направлении.

Шивелуч — это действующий вулкан на Камчатке, который включает в себя три основных элемента: Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч. Возраст этого вулканического комплекса составляет около 60–70 тыс. лет.

Ранее сообщалось, что Шивелуч проявил высокую активность, выбросив пепел на высоту около девяти километров над уровнем моря. Из-за пеплопада для авиации был объявлен оранжевый код опасности. Позже код авиационной опасности, объявленный из-за активности вулкана Шивелуч, достиг наивысшего, красного, уровня.

Камчатка
МЧС
Россия
вулканы
