Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 7 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 7 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 7 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 15% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 7 февраля приходятся на Москву, Тюмень, Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Дагестан и Якутию, 8% — на Карелию, Пермский край и Самарскую область.

Почему не работает WhatsApp 7 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что не видят оснований для их снятия.

В РКН уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — отметил он.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заверил, что замедлять мессенджеры «из вредности» в России не планируют.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — заявил он.

Ждет ли WhatsApp блокировка в 2026 году

В Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер ждет полная блокировка в России, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

Читайте также:

Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Смена фамилии, лишение титула, голодание: как живет Оксана Федорова

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли