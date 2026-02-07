Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 12:05

В России предложили молиться о вразумлении братских народов

Депутат Иванов призвал молиться о вразумлении братских народов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
7 февраля следует молиться о вразумлении братских народов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, молитва в этот день имеет особенное значение в связи с днем памяти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого.

Священномученик Владимир — это не только небесный покровитель Киева, но и великий символ единства исторической Руси. Обращаясь к нему в молитве, мы прежде всего просим мужества и твердости в вере, сил нести свой жизненный крест с достоинством, защиты от зла и нападок врагов. Именно поэтому мы обязаны молиться священномученику Владимиру о вразумлении наших братских народов, оказавшихся под властью лукавых и прельщенных националистическими мифами идеологов. О том, чтобы Господь через предстательство Своего угодника открыл им глаза на правду, смягчил ожесточившиеся сердца и вернул их на путь исторического и духовного единства, — заявил Иванов.

Депутат отметил, что в этот день молиться следует о прозрении братских народов, а не о поражении врагов. По его словам, пример жизнеописания новомученика мотивирует на верность церкви и покаяние.

Мы молимся не о поражении врагов, а о прозрении заблудших братьев. Мы просим святого Владимира помочь им сбросить с глаз пелену ненависти, внушенной чуждыми силами, и вспомнить об общей купели Крещения, общих святых, общем источнике веры. Пусть его пример самоотверженного служения и верности Церкви даже до смерти вдохновит всех нас на стойкость, а тех, кто отпал, — на покаяние и возвращение в лоно единого духовного Отечества, — заключил он.

Ранее Иванов предложил организовывать ежемесячные встречи учащихся с психологами для снижения уровня агрессии в школах. По его мнению, такой подход поможет предотвратить проблему на начальном этапе.

депутаты
РПЦ
Россия
молитвы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
