Названо число сбитых за сутки украинских дронов Силы ПВО сбили за сутки 168 украинских беспилотников в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 168 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, речь идет о дронах самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Россию в ночь на субботу, 7 февраля. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели. Больше всего БПЛА противник запустил по Волгоградской области — над регионом сбили 45 дронов.

В ночь на 7 февраля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА на одном из предприятий вспыхнул пожар. Как уточнил врио губернатора Виталий Королев, инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе. Все необходимые аварийно-спасательные службы и силы оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания и оценки последствий.