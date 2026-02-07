Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 12:17

Названо число сбитых за сутки украинских дронов

Силы ПВО сбили за сутки 168 украинских беспилотников в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 168 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, речь идет о дронах самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Россию в ночь на субботу, 7 февраля. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели. Больше всего БПЛА противник запустил по Волгоградской области — над регионом сбили 45 дронов.

В ночь на 7 февраля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА на одном из предприятий вспыхнул пожар. Как уточнил врио губернатора Виталий Королев, инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе. Все необходимые аварийно-спасательные службы и силы оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания и оценки последствий.

ВС РФ
ПВО
ВСУ
БПЛА
дроны
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США
Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Теплоходы столкнулись в Финском заливе
В Подмосковье с размахом отметили День военной полиции
Трамп отменил пошлины для Индии
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области
В Госдуме раскрыли, кто в России может остаться без газа
Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов
Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 февраля, что с долларом, евро и юанем
«Мерзкая лягушка»: британцы пришли в ярость из-за требований Макрона
Эколог раскрыл, к чему может привести снежная зима
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане
Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве
ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ
Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала
Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.